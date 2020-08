Enormt låneopptak i USA - nærmer seg sjokkfenomen fra 2. verdenskrig

USAs gjeld stiger i et enormt tempo og økonomien nærmer seg noe som ikke har skjedd siden 2. verdenskrig: låneopptaket ligger an til å bli større enn de totale inntektene, melder MarketWatch.

Med coronakrise, ulike tiltakspakker og massive stimuliordninger til næringslivet nærmer dermed den amerikanske regjeringen seg en finanspolitisk milepæl av den negative sorten.

Forrige gang låneopptaket oversteg inntektene var i 1945, ifølge data fra Det Hvite Hus økonomiske rådgivere. Da håvet regjeringen inn 45,2 milliarder dollar, mens låneopptaket beløp seg til 47,6 milliarder dollar.

Regjeringen dekker marginen mellom inntektene og hva den bruker ved å låne. Teknisk sett låner den mer enn nødvendig for å ha kontanter for hånden og for å takle forefallende gjeld.

Enorme beløp

I slutten av juli hadde regjeringen inntekter på 2.824 billioner dollar, mens utgiftene beløp seg til 5.631 billioner dollar, som gir et nettoresultat på minus 2.807 billioner dollar. Det må dermed tas opp lån for å dekke underskuddet.

Shai Akabas, direktør for økonomisk politikk ved Bipartisan Policy Institute, bemerket at det partiuavhengige kongressbudsjettkontoret i juni sa at det forventet et underskudd på 3.7 billioner dollar for regnskapsåret, som avsluttes 30. september.

«Tallet vil stige hvis kongressen vedtar ytterligere bevilgninger neste måned før slutten av regnskapsåret. Alt i alt tror jeg det er en ganske sikkert at underskuddet ender med å overstige inntektene, noe som betyr at inntektene dekket mindre enn halvparten av alle utgiftene i år», skriver han i en e-post, melder MarketWatch.

Hvis prognosene viser seg å stemme vil underskuddet være det største i USAs historie. Til sammenligning var underskuddet på 1.133 billioner dollar under finanskrisen i 2009.