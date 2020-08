1.106.000 nye jobless claims i USA

Tall fra amerikanske arbeidsmyndigheter viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 1.106.000 personer sist uke (per 15. august).

Konsensus pekte mot 925.000 nye søkere.

Oppblomstringen av coronatilfeller kommer dermed tilbake og rammer arbeidsmarkedet.

Dette vil ikke bidra til å dempe investorenes uro etter at gårsdagens referat fra det forrige rentemøtet i Federal Reserve uttrykte bekymring for økonomien på både kort og lang sikt.

Forrige ukes notering ble revidert opp fra 963.000 til 971.000.

Fortsatt mange på trygd

Fire ukers snitt falt fra reviderte 1.254.750 til 1.175.750.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) var per 8. august 14.844.000, ned 636.000 fra forrige ukes reviderte 15.480.000 (opprinnelig rapportert: 15.486.000).

Dette tallet nådde toppen i midten av mai, på nærmere 23 millioner.

Stimulansepakke i det blå

Oppsvinget i jobless claims kommer samtidig som Demokratene og Republikanerne sliter med å komme til enighet om en ny stimulansepakke.

Demokratene vil beholde tilleggsytelsen på 600 dollar per uke som lå inne i forrige pakke, mens Republikanerne har indikert at de vil forlenge ytelsen – men med et lavere beløp.