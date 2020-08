Større nedgang enn ventet for industriindeksen Philly Fed

Tall offentliggjort torsdag viser at Philadelphia Federal Reserve Banks indeks, Philly Fed, var på 17,2 i august, ned fra 24,1 i juli.

Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot en indeks på 20,0.

I indeksen er null skillet mellom lavere og økt aktivitetsnivå.

Spådommen

Industrisentimentet i USA hentet seg relativt raskt opp igjen i positivt territorium gjennom forsommeren, før den beveget seg mer sideveis i juli.

«Foreløpig har vi lite regional informasjon om industriutviklingen i august, men av det som har kommet så langt – dvs Empire Manufacturing, kan det se ut til at oppgangen har dabbet noe av igjen», skrev seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Markets i morgenrapporten torsdag.

Empire Manufacturing falt nemlig fra 17,2 i juli til 3,7 i august; tett på et nøytralt nivå, som tilsier et uendret produksjonsnivå.

Markedet ventet ifølge seniorøkonomen å se at også Philly Fed kom seg noe ned igjen i august.

«Gitt den dype produksjonsnedturen under starten av coronakrisen, innebærer dette at det er langt opp igjen til førkrisenivåene for amerikansk industri», heter det fra Gonsholt Hov.