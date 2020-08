PMI-knekk for eurosonen

Foreløpige tall fra Markit viser fredag at europeiske innkjøpssjefer har blitt mindre positive.

Innkjøpssjefsindeks (PMI) for industrien i eurosonen kom inn på 51,7 i august, ned fra 51,8 i juli og under konsensus på 52,9.

Coronasmell for tjenester

Tjenestesektoren kan vise til en PMI på 50,1, som er markant ned fra 54,7 i måneden før, og også godt under forventede 54,5.

Dette gir en sammenstilt PMI på 51,6 for eurosonen i august, ned fra 54,9 i juli. 54,9 tilsvarer også konsensus.

– Gjeninnhentingen i eurosonen mistet momentum i august, og understreker den svake etterspørselen som følger med coronapandemien. Gjeninnhentingen ble undergravet av et stigende antall smittetilfeller i ulike deler av eurosonen, med nye restriksjoner som særlig rammet tjenestesektoren. Industrien fortsetter å notere seg for markant økning i produksjon og nye ordre, sier direktør Andrew Harker i IHS Markit i en kommentar.

Tyskland og Frankrike

I Tyskland landet PMI for industrien på 53,0 i august, ned fra 51,0 i juli men over konsensus som pekte mot 52,5. For tjenestesektoren gikk PMI fra 55,6 til 50,8, mot konsensus på 55,1.

Dette gir en sammenstilt PMI på 53,7 for Tyskland i august, ned fra 55,3 i juli. Her lå konsensus på 55,0.

I Frankrike landet PMI for industrien på 49,0 i august, ned fra 52,4 i juli. Konsensus så her for seg en oppgang til 53,7. For tjenestesektoren gikk PMI fra 57,3 til 51,9, mens forventningene lå på 56,3.

Dette gir en sammenstilt PMI på 51,7 for Frankrike i august, ned fra 57,3 i juli. Her lå konsensus på 57,2.

Men britisk oppsving

I Storbritannia kom PMI for industrien inn på 55,3 i august, over juli-noteringen på 53,3 og konsensus på 53,8. For tjenestesektoren gikk PMI fra 56,5 til 60,1, mot konsensus på 57,0.

Dette gir en sammenstilt PMI på 60,3 for Storbritannia i august, opp fra 57,0 i juli. Her lå konsensus på 57,1.

60,3 er for øvrig den beste noteringen på nesten syv år.

– Positive signaler for gjeninnhentingen må naturligvis vurderes i lys av av at britisk BNP falt nesten 20 prosent i løpet andre kvartal. Flere bedrifter gir uttrykk for at det kan ta over et år å komme tilbake til produksjonsnivåene før corona, sier direktør Tim Moore i IHS Markit.

– Det hersker bred bekymring om at den gode vekstperioden kan begynne å dabbe av gjennom høstmånedene, legger han til.

PMI-tall fra hele verden her.