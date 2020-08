Industrien i USA viser største vekst i aktiviteten på 19 måneder

Foreløpige tall fra Markit viser at innkjøpssjefene i USAs industri og tjenestesektor ser langt bedre på tilværelsen enn tidligere. Flere av målingene for inneværende måned viser en økning i aktivitetsnivået som sist ble sett rundt årsskiftet 2018-19.

Innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrien viser 53,6 poeng for august, mot 50,9 poeng for juli. Dette er det høyeste nivået på 19 måneder. Denne var ifølge TDN Direkt ventet til 51,9 poeng.

Innkjøpssjefsindeksen for tjenestesektoren oppgis til 54,8 poeng, fra 50,0 i juli. Dette er det høyeste nivået som er målt på 17 måneder. Denne var ifølge TDN Direkt ventet til 51,0 poeng.

Sammenstilt PMI er ifølge Markit på 54,7 poeng, opp fra 50,3 poeng i juli. Det er det høyeste nivået på 18 måneder.

Industriproduksjonsindeksen noteres samtidig til 53,9 poeng, opp fra 51,7 poeng i juli. Dette er den sterkeste målingen på 19 måneder.