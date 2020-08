Denne uken kommer en rekke viktige makrotall for norsk økonomi. Størst spenning er det til nasjonalregnskapet som kommer tirsdag klokken 8. I forkant venter konsensus et BNP-fall på 6,2 prosent i andre kvartal, ifølge TDN Direkt. I første kvartal var det en nedgang på 2,1 prosent.

– Det går bedre enn fryktet med norsk økonomi. De tallene vi får i morgen vil vise at Norge er ikke bare blant de landene som har klart seg best, men kanskje det landet som har klart seg best med tanke på at fallet i BNP er blant de minste i Europa, sier Kjetil Olsen i Nordea Markets' siste podkast.

I land som Tyskland, Frankrike, Italia og Storbritannia har BNP-fallene vært svært dystre for andre kvartal som følge av coronakrisen.

Olsen mener Norge har løst utfordringene smart.

– Det har fortsatt vært et betydelig fall, men jeg tror med tanke på hva mange hadde fryktet i mars-april, hvor mange internasjonalt sa Norge kom til å bli veldig hardt rammet, ser det ut som vi har klart oss veldig bra.

Han har flere forklaringer til hvorfor han synes det har gått bra.

– Jeg tror det er mange forhold. Vi har et tillitbasert samfunn som gjør at vi hører på myndighetene. Vi valgte en slående strategi, som jeg tror var lurt. Vi kunne åpne ganske mye ganske raskt. Vi har oljefondet, og vi hadde handlingsrom med en positiv rente som kunne senkes, sier Olsen.

Konsensus venter at den ujusterte arbeidsledigheten vil være på 4,6 prosent av arbeidsstyrken for august, ifølge TDN Direkt. Tallene kommer fredag klokken 10.

Det ventes at detaljomsetningen skal falle med 0,3 prosent i juli på månedsbasis. Fasiten kommer torsdag klokken 8.