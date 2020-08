Norsk BNP falt 6,3 prosent

BNP for norsk fastlandsøkonomi falt 6,3 prosent i andre kvartal, viser SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap.

Det er det største fallet SSB noen gang har målt for et kvartal.

I juni steg imidlertid BNP for Fastlands-Norge 3,7 prosent, men aktivitetsnivået var likevel knappe 6 prosent lavere i juni enn i februar.

– Etter den dramatiske nedgangen i aktiviteten i mars og april var fastlandsøkonomien i juni under halvveis tilbake fra bunnpunktet. Dermed ble andre kvartal nesten tre ganger så ille som det verste kvartalet under finanskrisen, sier seksjonssjef for Nasjonalregnskapet i SSB, Pål Sletten, i en kommentar.

BNP falt brått i mars, etterfulgt av et fall på 4,1 prosent i april. Etter en gradvis gjenåpning av samfunnet, økte aktiviteten markert i mai og juni.

– Det største bidraget til juni-veksten kom fra helse- og omsorgstjenester. Dette skyldes i hovedsak av at aktiviteten på sykehusene har kommet tilbake til normalt nivå, sier Sletten.

I tillegg bidro også forretningsmessig tjenesteyting, overnattings- og serveringsvirksomhet, kultur, underholdning og annen tjenesteyting og transport utenom utenriks sjøfart til veksten mot slutten av andre kvartal.