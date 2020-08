Regjeringen avvikler kompensasjonsordningen til coronarammede bedrifter

– Kompensasjonsordningen ble innført som et midlertidig tiltak tilpasset en situasjon hvor store deler av Norge ble stengt ned. Det er mulig å søke om støtte gjennom kompensasjonsordningen ut august. Deretter avsluttes ordningen i tråd med Stortingets vedtak, sier Jan Tore Sanner (H) til Dagens Næringsliv.

Totalt var det estimert at opp mot 50 milliarder kroner skulle bli betalt ut i kontantstøtte til bedrifter som var hardt rammet av koronakrisen. Men utbetalingene har vært betydelig mindre enn først antatt. I et brev til Stortinget skriver finansministeren at det trolig skyldes at aktiviteten har tatt seg raskere opp enn fryktet i mars.

Sanner sier at regjeringen nå løpende vurderer målrettede tiltak for de bransjene som er hardest rammet av virusutbruddet, og for å få folk tilbake i jobb.

Fristen for å søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen for månedene juni, juli og august er 31. oktober.

Tallene viser at det ble utbetalt 1,7 milliarder for mars, 2 milliarder for april, 1,3 milliarder for mai, 168 millioner for juni og 58 millioner for juli. Ifølge Sanner har ordningen bidratt til å hjelpe 30.000 bedrifter gjennom krisen.