– Er politikerne for sent ute, vil kostnadene bli store

Coronakrisen gjør at regjeringer og myndigheter verden over har gjort store finanspolitiske tiltak for å støtte økonomien. Fremover ser Kjersti Haugland for seg at økonomien skal bli mer selvgående.

«Politikerne må gå en vanskelig balansegang. Er de for tidlig ute, kan resultatet blir en ny dipp i økonomien. Er de for sent ute, vil kostnadene bli store, også i form av at den nødvendige omstillingen i økonomien blir forhindret», skriver Haugland i DNB Markets' morgenrapport.

I går viste ferske tall et BNP-fall på 6,3 prosent i Norge for andre kvartal. Det var markant bedre enn minus 9,7 prosent i Tyskland, ned 20 prosent i Storbritannia og ned 18,5 prosent i Spania. Likevel mener sjeføkonomen at norsk økonomi ikke er friskmeldt.

«Nedtrappingen av intensivbehandlingen er allerede på gang i mange land. I USA ble ledighetstrygden redusert fra ekstraordinært høye nivåer i august», skriver Haugland.

Hun peker på at Norges finansminister Jan Tore Sanner har sagt at kontantstøtteordningen kuttes etter 1. september. I Storbritannia skal også en lønnstilskuddsordning stoppe opp snart.