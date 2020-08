Historisk BNP-fall i OECD

HISTORISK FALL: Coronaviruset med alle tiltakene har ført til den største økonomiske nedturen i historien for OECD-landene.

Etter at de forskjellige landene hadde innført ulike tiltak for å begrense spredningen av coronaviruset, fikk OECD-området et historisk fall i BNP, med en nedgang på 9,8 prosent i andre kvartal. Det viser foreløpige anslag fra OECD.

Dette er største fallet som noen gang er registrert for OECD-området, og betydelig større enn en nedgangen på 2,3 prosent som ble registrert i første kvartal 2009, da finanskrisen stormet som verst.

Storbritannia hardest rammet

Blant G7-landene var det Storbritannia som ble hardest rammet, med et BNP-stup på 20,4 prosent. Frankrike var blant de landene som innførte strengest tiltak, fikk et fall i BNP på 13,8 prosent, etter de startet året med en BNP-nedtur på 5,9 prosent i første kvartal.

Italia og Canadas BNP falt med henholdsvis 12,4 og 12,0 prosent i andre kvartal. Italia hadde også et fall på 5,4 prosent i første kvartal, mens Canadas BNP da «bare» gikk ned 2,1 prosent.

BNP i Tyskland endte i andre kvartal på minus 9,7 prosent. Mens i USA, hvor mange stater innførte restriksjoner sent, gikk BNP tilbake med 9,5 prosent i andre kvartal. Etter først å ha dalt 1,3 prosent i første kvartal.

EU falt mindre enn eurosonen

I eurosonen og EU falt BNP med henholdsvis 12,1 og 11,7 prosent i andre kvartal, etter å ha falt 3,6 og 3,2 prosent i første kvartal.

Japan som ikke innførte de strengeste tiltakene fikk et BNP-fall på 7,8 prosent i andre kvartal, mens de var ned 0,6 prosent i første.

På årsbasis var BNP-veksten i OECD-området på minus 10,9 prosent i andre kvartal. USA registrerte en negativ vekst på 9,5 prosent, mens Storbritannia fikk det største fallet på årsbasis med 21,7 prosent.