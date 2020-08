DNB Markets venter tidlig renteheving

DNB Markets mener at verdensøkonomien er oppe i knestående igjen, etter vårens sjokk. Fortsatt er aktiviteten lav og utsiktene usikre. Men i løpet av 2021 vil såpass mye bedre seg at Norges Bank må tenke på renteheving, mener DNB Markets.

I sine ferske prognoser er det ingen sterk norsk vekst i vente. Først i 2022 er vi tilbake på nivået fra før corona-krisen.

Likevel bli BNP-fallet i år på under 4 prosent, og gjennomsnittsledigheten i år havner på 5,1 prosent og faller raskt under 4 prosent neste år.

Dobler Norges Bank-anslag

Gradvis vil faren for nye, store tilbakeslag på grunn av coronaen minke. Parallelt fortsetter det norske boligmarkedet sin opptur. I år blir prisveksten over 4 prosent og neste år hele 6 prosent, tror DNB Markets. Det er dobbelt så sterk boligprisvekst som Norges Bank regner med.

DNB Markets' prognoser for Norge

2019 2020 2021 2022 2023 Privat forbruk 1,5 −7,6 5,3 3,6 3,0 Oljeinvesteringer 12,8 −0,3 −14,0 3,0 2,0 Bedriftsinvesteringer 5,6 −9,6 −4,7 5,5 5,2 Boliginvesteringer −0,9 −6,4 3,3 1,1 1,0 Tradisjonell eksport 5,7 −6,7 −2,0 0,7 4,0 BNP 1,2 −2,3 3,3 2,9 1,6 Fastlands-BNP 2,3 −3,9 3,5 3,2 1,7 Registrert ledighet 2,7 5,1 3,7 3,3 3,3 Lønnsvekst 3,5 1,7 2,5 3,0 3,0 KPI 2,2 1,3 2,2 1,7 1,7 KPI-JAE 2,2 3,1 2,6 1,7 1,5 Boligpriser 2,6 4,1 6,0 3,0 2,5 Oljepris 64 42 53 65 65 Prosent, prosentvis vekst. Kilde: DNB Markets

Derfor blir ikke Norges Bank i slutten av 2022 den første sentralbanken til å heve renten igjen.

Det skjer senest i mars 2022. Før 2023 er omme, har Norges Bank levert tre rentehevinger, tror DNB Markets.

Selv om varekonsumet har vokst mye i år, er samlet privat konsum klart ned fra i fjor, og med mer enn inntektene har sviktet. Det tilsier at husholdningene har svært god likviditet, noe som kan gi økt konsum når husholdningene bare tør.

Opp til 65 dollar

DNB Markets tror at oljeprisen vil stige fra et årsgjennomsnitt på 42 dollar fatet i år til 53 dollar neste år og så 65 dollar i 2022. Driveren er en strammere oljemarkedsbalanse gjennom vinteren. I 2021 stiger etterspørselen videre, mens tilbudsveksten blir beskjeden.

Det bidrar litt, men ikke mye, til å løfte kronekursen. Heller ikke renteutsiktene er i seg selv nok til å trekke kronen mye sterkere, tror valutastrateg Magne Østnor og valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde.

DNB Markets' valutakursprognoser

Nå 1 mnd nov. 20 feb. 21 aug. 21 EURUSD 1,18 1,19 1,20 1,12 1,22 EURNOK 10,60 10,40 10,30 10,20 10,20 SEKNOK 102,20 101,00 101,00 101,00 101,00 USDNOK 8,97 8,74 8,58 8,43 8,36 Kilde: DNB Markets

«De mange periodene med kraftige svekkelser av kronen på kort tid bidrar nok til at investorer også fremover vi forbli tilbakeholdne med å spekulere i at kronen skal sterkere», skriver de.

Derimot vil fortsatt høy oljepengebruk over statsbudsjettet sikre at det til enhver tid er en stor kronekjøper i markedet. Dette behovet for kronekjøp blir trolig mindre, blant annet fordi deler av krisetiltakene ikke benyttes fullt ut. DNB Markets tror også på høyere skatteinngang fra fastlandet enn anslått i revidert. Til tross for dette, venter DNB Markets at EURNOK beveger seg til 10,20 om ett år.

Lavere inflasjon

Etter lønnsoppgjøret i frontfagene, legger DNB Markets til grunn at de andre oppgjørene vil legge seg tett på de samme 1,7 prosent lønnsvekst. Gjennomsnittlig lønnsvekst i år vil imidlertid bli noe høyere, fordi det først og fremst er lavtlønte som er permittert eller har mistet jobben.

Kjerneinflasjonen har vært høy i sommer, mens «gratis» strøm har holdt total inflasjon nede. I vinter vil kjerneinflasjonen etter hvert trekke ned, men 2020-gjennomsnittet blir likevel 3,1 prosent.

DNB Markets' internasjonale prognoser

2019 2020 2021 2022 2023 Fastlands-Norge 2,3 −3,9 3,5 3,2 1,7 USA 2,2 −5 3,1 2,4 2 Eurosonen 1,3 −8,7 4,2 2,6 1,4 Sverige 1,2 −4,8 2,8 2,5 2,1 Prosent. Kilde: DNB Markets

I løpet av 2021 er så både KPI- og KPI-JAE-veksten tilbake omtrent på inflasjonsmålet på 2,0 prosent.

Bruker mindre oljepenger

DNB Markets legger til grunn at det ikke vil bli brukt fullt så mye oljepenger over statsbudsjettet i år som vedtatt i revidert nasjonalbudsjett. Høyere oljepris og for strenge vilkår i kontantstøtteordningen for bedriftene er blant faktorene som trekker den veien.

Når coronakrisepakken gradvis avvikles, nærmer budsjettpolitikken seg 3 prosent av Oljefondet igjen, etter at revidert la opp til 4,2 prosent.