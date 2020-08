Grangård: Et sterkt signal om at momentumet har svekket seg betydelig

VENTER PÅ NAV-TALL: «Skulle vi få en videre utflating, er det et sterk signal om at momentumet har svekket seg betydelig», skriver seniorøkonom Halfdan F. Grangård i morgenrapporten.

VENTER PÅ NAV-TALL: «Skulle vi få en videre utflating, er det et sterk signal om at momentumet har svekket seg betydelig», skriver seniorøkonom Halfdan F. Grangård i morgenrapporten.

Klokken 10 får vi en ny oppdatering fra NAV om tilstanden i arbeidsmarkedet. Økonomene i Handelsbanken Capital Markets har lenge lent seg på disse tallene som den viktigste indikatoren for tilstanden i norsk økonomi.

I juli falt overraskende nok ikke arbeidsledighetsraten videre, hensyntatt normalt sesongmønster. Dermed blir det spennende å se utviklingen i august.

«Skulle vi få en videre utflating, er det et sterk signal om at momentumet har svekket seg betydelig», skriver seniorøkonom Halfdan F. Grangård i morgenrapporten.

Han tror imidlertid at det er for tidlig – trolig vil ikke vekstavmatningen melde seg før litt senere utpå høsten, og Grangård og kollegene ser for seg at den registrerte ledigheten falt til 4,7 prosent i august, ned fra 4,9 prosent i juli.

«Det er også konsensusforventningen, men usikkerheten er stor, og konsensus spriker en del. Vi fortsetter å se bort fra AKU-tallene, gitt den spesielle coronasituasjonen», skriver seniorøkonomen.

Ansatte som er permittert kommer nemlig sent inn i denne statistikken, men de måles mer direkte i tallene fra NAV. Dermed viste AKU tidligere i uken en oppgang i arbeidsledigheten i juni, men det er først og fremst en refleksjon av at folk som ble permittert i månedene før endelig kom inn i statistikken, ifølge Grangård.

NAV-tallene er dermed det som gir det mest aktuelle bildet av arbeidsmarkedet.