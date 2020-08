Svensk eksport ned 18 prosent

I andre kvartal falt svensk BNP med 8,3 prosent, litt mindre enn konsensus ventet (minus 8,6 prosent).

Fallet er imidlertid klart større enn for norsk fastlands-BNP, som var ned 6,3 prosent, og det til tross for at Sverige ikke har hatt nedstenging i særlig grad.

Mobilitetsdata har gjennom våren og sommeren vist at svenske innbyggere gradvis selv har valgt å holde seg hjemme, selv om reglene har tillatt tilnærmet uendret aktivitet.

Ekstremt eksportfall

Tallene fra SCB viser at privat konsum falt mindre i Sverige enn i Norge (minus 7,7 prosent mot minus 10,3 prosent). Også i Sverige er fallet klart størst for tjenestekonsum, som reiseliv og restauranter.

Likhetstrekkene er flere. Sverige har sitt beste boligmarked siden 2017, viser en egen rapport.

I begge land var det et klart fall i offentlig konsum (ned mer enn 2 prosent), mye på grunn av stengte skoler og barnehager og redusert kapasitet i helsesektoren.

Det som slår hardere ut i Sverige enn i Norge er eksportfallet. Tradisjonell eksport sank med 8,4 prosent i Norge, men stupte med hele 18,2 prosent.

Motsatt var importfallet klart størst i Norge.

Jobber mye mindre

I Sverige sank sysselsettingen med 1,4 prosent, men antall arbeidstimer med hele 7,2 prosent. I privat sektor alene sank tallet på arbeidstimer med 9,8 prosent.

I andre kvartal i fjor hadde svensk offentlig forvaltning et overskudd på 55 milliarder kroner. I år var det blitt til et underskudd på 55 milliarder kroner. Dette er største underskudd som er registrert.