Valutastrateg: Dette kan svekke kronen betydelig

Under den verste coronakrisen i våres ble kronen kraftig svekket. En euro kostet over 12 kroner noen dager. Dollaren var også over 11 kroner. Søndag kveld står euroen i 10,53 kroner, mens dollaren står til en kurs på 8,85 kroner.

Magne Østnor, valutastrateg i DNB Markets, sier i podkasten Utbytte at han ikke vil utelukke en kraftig svekkelse av kronen på nytt.

– Det er klart at mars var ekstraordinært, men vi har siden finanskrisen sett gjentatte, kraftige svekkelser av kronen, så man skal ikke utelukke noe som helst. Det vil kreve at vi ser flere sammenfallende faktorer i retning av en svakere krone, sier Østnor og fortsetter:

– Det kan være lavere oljepris, endringer i aksje- og kredittmarkedet eller realøkonomiske sjokk som setter i gang dette. Men det som gjør kronen ekstra sårbar, er at vi har en dynamikk hvor disse faktorene setter i gang selvforsterkende spiraler. Det gjør at kronen kan svekke seg litt fort og ofte ekstra mye sammenlignet med andre valutaer.

Han forklarer oppgangen siden mars med at stemningen i markedene snudde til det bedre i slutten av mars, og at oljeprisen styrket seg i april.

– Vi fikk drahjelp av kraftige finanspolitiske tiltak. Her hjemme finansierer vi disse med å trekke på oljefondet. Kronene vi bruker, må Norges Bank først kjøpe, forklarer Østnor.

Han mener at andre potensielle farer for kronen kan være at smitten av coronaviruset tar seg opp, og at land må stenge ned igjen. Den sterke boligprisveksten trekkes frem som en årsak til at kronen kan styrke seg.