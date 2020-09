Marius Gonsholt Hov venter sterk boligvekst for august

Torsdag kommer det nye boligpristall fra Eiendom Norge. Prisutviklingen gikk noe ned i mars, da kvadratmeterprisen var på 41.666 kroner. I juli var den oppe på 43.208 kroner.

«Tilbuds-og etterspørselsbalansen tyder også på videre solid prisoppgang i august, og vi ser for oss en pris-vekst rundt 0,9 prosent (sesongjustert), tilsvarende som i juli. Boligmarkedet er særlig fyrt opp av de lave rentene, som har gitt et markert løft i husholdningenes kjøpekraft i budrundene», skriver Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken.

Han legger til at det ikke kun skyldes lave renter, da han mener at om folk hadde fryktet for fremtiden ville boligprisene falt uansett.

«Når det er sagt skal vi ikke se bort ifra at den spesielt sterke prisveksten i det siste har vært et resultat av at folk har kastet seg rundt. At mye av aktiviteten og prisveksten har kommet raskere fremfor å fordele seg mer over tid», skriver Gonsholt Hov.

Han ser for seg at boligpristallene torsdag kan være avgjørende for Norges Banks rentesignaler i september. Flere økonomer mener at boligprisveksten gjør at Norges Bank må vurdere å sette opp renten tidligere enn planlagt.