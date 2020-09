Store omveltninger i Dow Jones - her er det du trenger å vite

Når Wall Street åpner mandag gjøres det flere endringer som vil påvirke Dow Jones. Den viktigste av de vil være vektingen av indeksen.

Dow Jones består av de 30 største aksjeselskapene i USA og tar utgangspunkt i aksjeverdien for å måle hvor stor innflytelse de ulike selskapene har på indeksen. Mandag skal vektingen endres for første gang siden april 2019.

En stor grunn til at endringen gjennomføres er at Apple har bestemt seg for å kjøre dets femte aksjesplitt i selskapets 40 år lange historie som et offentlig handlet selskap. Teknologigiganten skal kjøre en 4 for 1 splitt, og vil dermed rykke nedover på «innflytelseslisten». Det er fordi Dow Jones tar utgangspunkt i aksjeverdien og ikke den totale markedsverdien (som den bredere S&P 500-indeksen gjør).

Nykommere på listen

De tre nykommerne Salesforce.com, Amgen og Honeywell International vil entre indeksen fra 1896, og ut går Exxon Mobile, Pfizer og Raytheon Technologies Corp.

Den nye Dow Jones-divisoren vil mest sannsynlig være 0.152 etter at endringene trer i kraft, opp fra rundt 1.147, ifølge indeks-analytikeren Howard Silverblatt, melder MarketWatch.

Det vil med andre ord si at en endring på 1 dollar i en Dow-komponent tilsvarer en endring på 6,579 poeng, ned fra tidligere 6,8 poeng.

Eplefall

Aksjesplitten i Apple gir også mulighet for Dow Jones til å bedre gjenspeile den raske økningen av et bredere teknologimarked.

Splitten reduserer vektingen av selskapet fra tidligere 12 prosent, til nærmere 3 prosent, og den samlede teknologirepresentasjonen i indeksen vil synke til 20 prosent, fra tidligere 27 prosent. (Når Salesforce går inn i indeksen stiger teknologiandelen til rundt 23 prosent.)

Dow Jones er indeksert til rundt 32 milliarder dollar, mens den bredere S&P 500-indeksen er til sammenligning indeksert til rundt 11 billioner dollar i slutten av 2019, ifølge S&P Dow Jones Indices.

«Nye» Dow Jones vil se slik ut etter åpning mandag (med dollarvekting i parentes. Nye selskaper er uthevet):

UnitedHealth Group (314,37) Home Depot Inc. (286,29) Salesforce.com (271,10) Amgen Inc. (253,12) Microsoft Inc. (228,91) Visa Inc. (215,71) McDonalds Corp. (214,91) Goldman Sachs (207,71) Boeing Co. (175,80) Honeywell International (168,38) 3M Co. (165,66) Johnson & Johnson (153,64) Caterpillar Inc. (143,63) Walmart Inc. (140,30) Procter & Gamble Co. (138,77) Walt Disney Co. (135,54) IBM (125,07) Apple Inc. (124,80, splittjustert) Travelers Cos. (115,89) Nike Inc. (112,29) JPMorgan Chase & Co. (102,77) American Express (102,54) Merck & Co. (85,65) Chevron Corp. (85,63) Verizon Communications (59,26) Intel Corp. (50,43) Coca-Cola Co. (49,83) Dow Inc. (46,05) Cisco Systems (42,20) Walgreens Boots Alliance Inc. (38,76)

Kilde: FactSet