Norges Bank har bestemt seg for å utelukke tre selskap fra Oljefondet. Det gjelder Formosa Chemicals & Fibre Corp, Formosa Taffeta Co Ltd og Page Industries Ltd grunnet uakseptabel risiko for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, ifølge en pressemelding.

Norges Bank har valgt å følge opp selskapet PetroChina Co Ltd og deres anti-korrupsjonsarbeid gjennom eierskapsutøvelse fra fondet over en periode på tre år.