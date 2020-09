Dollaren svekker seg ytterligere

Euroen har styrket seg og nådd ny to-års topp mot dollar etter at flere av de europeiske børsene er i grønt territorium tirsdag.

Kursen på euro har styrket seg 0,40 prosent mot dollar, til 1,1985 euro, og på mandag var kursen oppe på 1,1999 euro. Det er det høyeste nivået siden mai 2018.

Strykingen av euro mot dollar kommer blant annet i kjølvannet av at den amerikanske sentralbanken i forrige uke uttalte at inflasjonsmålet på 2 prosent endres til mål om gjennomsnittlig inflasjon på 2 prosent. Den praktiske implikasjonen av endringen er et ønske om høyere inflasjon de kommende årene, for eksempel 2,5 prosent, ettersom inflasjonen de seneste årene har vært lavere enn målet.

Europa ser også tegn til økonomisk bedring i enkelte land og flere av de store børsene er opp tirsdag. Tyske myndigheter har blant annet indikert at de vil revurdere estimatene for økonomen, som i utgangspunktet er spådd til å krympe med 6,3 prosent. Indekstall for august vil mest sannsynlig vise et oppsving i økonomien, ifølge analytikere MarketWatch har snakket med.

Dollaren svekkes samtidig mot norske kroner og kursen er ned 0,42 prosent. En dollar koster dermed 8,68 kroner.