Norsk PMI steg i august

Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) endte på 46,1 i august, viser tall fra NIMA og DNB.

Det er en oppgang på 3,3 poeng, fra reviderte 42,8 i juli.

Indeksen må imidlertid være over 50 poeng for å vise tiltagende aktivitetsnivå. Så til tross for en bedring i august, viser tallene fortsatt en svekkelse av aktiviteten.

Det var særlig delindeksene for nye ordre og produksjon som trakk opp, mens sysselsettingsindeksen fortsatte videre ned.

– Den ujusterte indeksen faller normalt i juli, og gjenoppretter i august. I år falt den sesongjusterte indeksen kraftig i juli. Til tross for innhentingen i august er indeksen fortsatt lavere enn i juni og godt under 50, sier Kyrre Aamdal i DNB Markets i en kommentar.