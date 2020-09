Nordea ser lysere på norsk økonomi og tror kronen vil styrke seg

Nordea synes gjeninnhentingen av norsk økonomi har gått raskere enn ventet, og meglerhuset tror Norges Bank vil være den første sentralbanken som hever renten. Nordea har ingen tro på negativ rente, går det frem av en fersk rapport skrevet av økonomene Kjetil Olsen og Dane Cekov.

«Flere sentralbanker har vist at null ikke behøver å være noen nedre grense for styringsrentene. Men skepsisen mot negative renter synes å øke», skriver Olsen.

«Samtidig har vi mye handlingsrom i finanspolitikken. Som sentralbanksjef Øystein Olsen sier det; «behovet for å trekke pengepolitikken ut i ukjent farvann med fare for negative bivirkninger, er derfor mindre hos oss», skriver Olsen.

Sterkere krone og lystigere BNP

De tror også på sterkere krone over tid både mot euroen, men særlig mot dollaren. Årsaken er at Nordea venter svakere dollar fremover.

«Ser vi et par år frem i tid er det ikke utenkelig at oljeprisen kan bli betydelig høyere enn i dag. I så fall kan vi få en betydelig sterkere krone», skriver duoen.

Nordea justerer opp anslaget for Fastlands-BNP til minus 3,5 prosent fra minus 6 prosent. I 2021 tror Nordea på en vekst på 4 prosent etterfulgt av vekst på 2,5 prosent i 2022.

Boligpriser

Nordea ser for seg at den sterke utviklingen i boligmarkedet bare vil fortsette. De mener at også utsiktene for byggebransjen ser bedre ut.

«Alt annet likt bidrar rentekuttene til at boligkjøpere med et normalt avdragslån kan by opp prisen på en bolig med 15–20 prosent uten at den løpende husholdningsøkonomien svekkes. Vi venter derfor at boligprisene fortsetter å vokse gjennom prognoseperioden», skriver Olsen og Cekov.

De tror oljeinvesteringene vil falle mindre enn fryktet. I sist rapport fryktet de et investeringsfall på 20-25 prosent, mens de nå venter rundt et halvparten så lite fall. Årsaken er at oljeprisen har løftet seg fra rundt 20 til 45 dollar pr. fat. Samt at oljeskattepakken bidrar positivt.