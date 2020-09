Deutsche Bank-sjefen er pessimistisk til innhentingen

BNP i eurosonen var ned 15 prosent på årsbasis i andre kvartal, og på kvartalsbasis var BNP-veksten ned 12,1 prosent.

Etter at flere land lettet på restriksjoner mot coronaviruset, har økonomien bedret seg noe flere steder. Men Christian Sewing, som er toppsjef i Deutsche Bank, tror det kommer til å ta lengre tid enn de fleste antyder før økonomiens aktivitet er som den var før coronaviruset.

– Mange selskaper må klare å leve med redusert salg i ganske lang tid. Vi må takle en økonomisk situasjon der vi vil få en gjeninnhenting, men den skjer bare trinn for trinn og gjeninnhentingen vil ikke skje i alle bransjer, sa Sewing under et arrangement i Frankfurt, ifølge CNBC.

Særlig reiselivsbransjen har blitt rammet hardt, og mange land taper inntekter. Jobber går også tapt.

– Det til ta lang tid før vi er tilbake som før krisen. Det kommer ikke til å skje i år, og heller ikke neste år, sier Sewing.

Han ser flere negative faktorer for økonomien: lave renter, en ikke-ordinær Brexit og handelskonflikt mellom USA og Kina.

– Jeg vil ikke være for pessimistisk,jeg skriver bare dagens situasjon, sa Sewing.