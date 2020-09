Norsk BNP steg 1,1 prosent

Tall fra SSB viser tirsdag at BNP for fastlands-Norge steg 1,1 prosent i juli.

Til tross for vekst de siste månedene er imidlertid aktivitetsnivået stadig 4,7 prosent lavere i juli enn det var i februar.

I tremånedersperioden fra mai til juli endte Fastlands-BNP ned 0,4 prosent.

– Det er viktig å huske at juli normalt er en feriemåned. For noen næringer innebærer det vanligvis lav aktivitet, for andre høy. Det er vanskelig å si noe om takten på den økonomiske gjeninnhentingen etter bråstoppen i mars og april basert på juli-anslaget, og tallene må tolkes med forsiktighet, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten, i en kommentar.

Trakk opp

Det største bidraget til oppgangen i juli kom fra overnatting- og serveringsvirksomhet, som steg med over 30 prosent.

Ifølge SSBs overnattingsstatistikk var antallet hotell- og campingovernattinger i juli omtrent på normalnivå, men med en klar vridning fra utenlandske til norske gjester.

Transport utenom utenriks sjøfart steg drøyt 2 prosent, særlig trukket opp av økt aktivitet innen lufttransport. Også varehandelen tiltok i juli.

Aktiviteten i forretningsmessig tjenesteyting, som inkluderer blant annet utleie av arbeidskraft, leasing, reisebyråer og reisearrangører, sank derimot for sjette måned på rad og var med på å dempe veksten.

Produksjonen av olje og naturgass steg i juli 0,9 prosent, ifølge foreløpige anslag fra Oljedirektoratet. Samlet steg BNP, inkludert oljeutvinning og utenriks sjøfart, 1,1 prosent.