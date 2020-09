KPI falt 0,4 prosent i august

Konsumprisindeksen (KPI) var ned 0,4 prosent fra juli til august, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tolvmånedersendringen var i august en vekst på 1,7 prosent.

SSB påpeker at myndighetenes tiltak for å begrense coronapandemien har fått konsekvenser for KPI også i august. Selv om de fleste tjenestene igjen er tilgjengelige, og inngår som normalt i KPI, blir blant annet flere tjenester knyttet til reiseliv fortsatt særskilt behandlet.

Den største bidragsyteren til nedgangen var transporttjenester hvor fallet var på 9,8 prosent. Matvarer hadde en prisnedgang på 1,2 prosent, mens også prisene på boligtekstiler, drivstoff, og klær bidro til nedgangen.

I motsatt retning bidro særlig strømprisene, hvor det i perioden ble målt en prisoppgang i elektrisitet inkludert nettleie på 3,9 prosent.

Prisoppgangen de siste tolv månedene skyldes i hovedsak matvareprisene, som har vokst 4,2 prosent i perioden.

KPI-JAE

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, falt 0,4 prosent i august.

Over året endte kjerneinflasjonen opp 3,7 prosent.

PPI

Produsentprisindeksen (PPI) var steg 1,2 prosent fra juli til august. Det er første prisoppgang siden desember i fjor.

Over året falt produsentprisene 12,1 prosent.

Naturgass hadde ifølge SSB mest å si for prisoppgangen, men også raffinerte petroleumsprodukter og elektrisitet var viktige bidrag.