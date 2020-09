Den tidligere styrelederen i Fed, Alan Greenspan, mener de største økonomiske utfordringene i USA er inflasjonen og budsjettunderskuddet.

«Min overordnede oppfatning er at inflasjonsutsiktene dessverre er svært negative, og det er på grunn av økningen i de private investeringene og produktivitetsveksten», uttaler Greenspan til CNBCs «Squawk on the Street» i det første intervjuet han har gitt siden mars.

Greenspan er en kjent økonom og var formann for sentralstyret i den amerikanske sentralbanken fra 1987 til 2006. Samfunnsøkonomen har tidligere uttalt at han sto bak enkelte feiltak som førte til finanskrisen i 2008. Han fikk blant annet store deler av skylden for «husbobla», som etterhvert utløste krisen, fordi han fremmet «adjustable-rate mortage (ARM)», der renten justerer seg selv mot markedsrenten. Det førte til at mange med dårlig kredittscore fikk boliglån (subprime) og når rentene på subprime-lånene begynte å stige kollapset markedet.

Greenspan har heller ingen nåde når det kommer til budsjettunderskuddet, og han mener den offentlige pengebruken er «helt ute av kontroll».

«Vi vet blant annet mye om den ekstraordinære økningen i pensjonister fremover og vi underestimerer størrelsen på budsjettunderskuddet i tiden som kommer», sier han.

På grunn av fiskale problemer har Den amerikanske sentralbanken holdt rentene på et lavt nivå og nylig uttalt at den vil øke inflasjonen mot målet på 2 prosent. Sentralbanken har indikert at den ikke vil øke renten selv om inflasjonen overstiger målet.