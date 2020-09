Den sesongjusterte industriproduksjonen steg i juli 4,1 prosent, mot en ventet oppgang på 4 prosent.

I juni vokste industriproduksjonen 9,5 prosent.

Over året falt industriproduksjonen i juli 7,7 prosent, sammenlignet med en ventet nedgang på 8,2 prosent. Juni-tallene viste her et fall på 12 prosent.