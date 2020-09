ZEW-indeksen overrasker positivt

Den tyske ZEW-indeksen endte på 77,4 i september.

Ifølge TradingEconomics var det på forhånd ventet en indeks på 69,8.

August-tallene viste en indeks på 71,5.

Vurderingen av den nåværende situasjonen steg fra minus 81,3 til minus 66,2. Det var her på forhånd ventet en indeks på minus 72.

Indeksen baseres på inntil 350 investorer og analytikeres forventninger om utsiktene for tysk økonomi det nærmeste halvåret.

En positiv verdi indikerer at et flertall av økonomene er optimistiske, mens en negativ verdi indikerer at flertallet er negative.