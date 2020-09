Innhentingen foran skjemaet etter corona i USA

Fed starter et to-dagers policy-møte tirsdag. I den første Fed-undersøkelse CNBC har gjort etter at sentralbanken innførte sin nye, mer pengepolitiske strategi, spår analytikerne CNBC har snakket med ingen renteforhøyelser fra sentralbanken til 2023.

Et stort flertall av de 37 respondentene tror Fed vil sitte rolig dersom inflasjonen beveger seg over målet på 2 prosent. 48 prosent sa at Fed ville tåle inflasjon over målet i seks måneder til ett år, mens 41 prosent mener at Fed vil overholde høyere inflasjon i ett år eller lenger.

Raskere enn ventet

Gjennomsnittet av de som svarte på undersøkelsen svarte inflasjonen må opp til 3,2 prosent over seks måneder, før de tror Fed reagerer. Flere av respondentene svarte likevel at de tror inflasjon vil bli et tema tidligere enn hva Fed forutsetter.

Over halvparten av de spurte tror den nåværende resesjonen er over – at den var ferdig i mai. Og 47 prosent av de som mener resesjonen ikke over, tror den vil være over innen april.

69 prosent mener innhentingen går raskere enn ventet.

– Økonomien har kommet seg mye raskere og tidligere enn vi forventet i vår. BNP-vekst, inflasjon og arbeidsledighet er alt foran planen, sier Stephen Stanley, sjeføkonom i Amherst Pierpont Securities, til CNBC.