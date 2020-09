BEDRE STEMNING: I næringslivet i New York.

BEDRE STEMNING: I næringslivet i New York. Foto: NTB Scanpix

Empire Manufacturing-indeksen, en indikator på stemningen i næringslivet som speiler forventningene til innkjøpssjefene, kom inn på 17 i september, viser tall fra New York Federal Reserve. TDN Direkt skriver at det var ventet at den skulle komme inn på 6. I foregående måned falt den med 14 poeng.

Importprisene i USA gikk opp 0,9 prosent på månedsbasis i august. Det er høyere enn ventet oppgang på 0,5 prosent.