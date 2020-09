Regionalt nettverk overbeviste ikke DNB Markets

Norges Bank slapp i går sin seneste intervjurunde med bedriftene i sitt regionale nettverk.

Hovedkonklusjonen der var ifølge DNB Markets at nettverket bekrefter at det har vært en kraftig forbedring av aktiviteten i norsk økonomi gjennom sommeren.

«Da er det mer bekymringsverdig at forventningene om aktivitet de neste seks månedene gikk fra 0,08 i mai til 0,18 i august. Til tross for at dette er en bedring fra utsiktene som ble oppgitt i mai, forteller flate vekstforventninger oss at det vil ta tid før aktiviteten gjenopptas og nærmer seg nivåene fra før krisen», skriver makroanalytiker Oddmund Berg i dagens morgenrapport.

– Sørgelig lesning

DNBs makroeksperter påpeker at en annualisert vekst på 0,4 prosent er langt svakere enn de fleste prognosemakere har lagt til grunn for landet som helhet, og mener det bør poengteres at bedriftene vektlegger uvanlig stor usikkerhet rundt det neste halve året.

«Forventningene om investeringsvekst de neste 12 månedene var dessuten sørgelig lesing, med varsel om en enda større nedgang, etter at forventningene til investeringsvekst tippet under 0 for første gang siden 2015 i mai. I et slikt bilde forventer heller ikke bedriftene at det vil bli anledning til at inflasjonen holdes høy, da kronesvekkelsens innvirkning er forbigående og et svakt etterspørselsbilde vil dominere», fortsetter Berg.

Ifølge DNB Markets forsterker resultatene fra regionalt nettverk, alt annet like, Norges Banks syn på at rentene skal holdes lave en god stund til.