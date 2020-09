Senioranalytiker øyner aggressive aksjekjøp etter dagens USA-tall

Investorenes øyne er onsdag rettet mot Federal Reserve.

Spenningen dreier seg ikke akkurat om selve rentebeslutningen, og sentralbanken ventes også å gjenta sin «whatever it takes-holdning» til likviditetstiltak for støtte av vekst og sysselsetting.

Derimot vil nok mange være nysgjerrige på signaler om prosessen rundt Feds nye og fleksible inflasjonsmål.

– Fed er ikke helt sikre selv

Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda tviler på at markedet vil være så mye mindre nysgjerrig etter dagens pressekonferanse.

«De som venter en en indikasjon på nøyaktig hvor langt over 2,0 prosent Fed vil tillate inflasjonen å gå, og over hvor lang tid, vil trolig bli skuffet. Etter all sannsynlighet er Fed ikke helt sikre selv, og de vil håndtere situasjonen dynamisk», skriver han i en oppdatering.

Her hjemme er Handelsbanken Capital Markets også usikre på hvor konkrete Fed ønsker å være, «ettersom strategien er ment å være fleksibel».

«Mer sentralt er nok spørsmålet om hvordan Fed skal oppnå troverdighet rundt den nye strategien, i en verden som lenge har vært preget av lav inflasjon samtidig som de pengepolitiske virkemidlene allerede er strukket langt», skriver seniorøkonom Halfdan Grangård i dagens morgenrapport.

Øyner aggressive aksjekjøp

Halley i Oanda tror sentralbanksjef Jerome Powell kan hisse opp Washington ved å insistere på at sentrale myndigheter må fortsette de finanspolitiske stimulansene – og det raskt.

«Fed har gjentatte ganger uttrykt dette behovet, men vil trolig ikke bli for aggressive på dette punktet før presidentvalget. Sentralbanken ønsker ikke å fremstå som politisk farget – mot noen side», skriver han.

«Nettoresultatet bør gi ny næring til FOMO-tilhengerne (fear of missing out) som kjøper alt, og det vil ikke overraske oss det minste med frisk oppgang på Wall Street i dag», fortsetter Halley.

Senioranalytikeren ber også investorer holde et øye med dagens detaljhandelstall fra USA, som han mener kan utløse noe kortsiktig volatilitet.

Konsensus peker mot 1,0 prosent oppgang fra juli til august, noe som vil være noe ned fra 1,2 prosent måneden før.

«Svakere oppgang enn ventet vil bli avvist av FOMO-nissene før den dueaktige – og dermed aksjemarkedsstøttende Federal Open Market Committee (Federal Reserves pengepolitiske komité) – uttaler seg. Sterkere tall enn ventet vil trolig få dem til å trykke mer aggressivt på kjøpsknappen», skriver Halley.

Fed jekker opp ledigheten?

Analysesjef Jasper Lawler i London Capital Group mener detaljhandelen potensielt kan svinge på dollaren i større grad enn dagens uttalelser fra Fed – som også vil legge frem nye prognoser for økonomien.

«Renter vil være på «rock bottom» i årevis – så det mest interessante vil være økonomien og sysselsettingen. Fed har gjettet på 9,3 prosent ledighetsrate ved utgangen av året – og den er 8,4 prosent nå – så formodentlig kan vi vente oss oppjusteringer her», skriver han i dagens oppdatering.

Handelsbanken påpeker at utviklingen for detaljhandelen i USA har vært sterk siden det dype fallet under den akutte fasen av coronakrisen, ettersom nivået alt i juli var tilbake over nivåene fra februar.

«Husholdningenes konsum har blitt sterkt støttet av generøse støttepakker for personer som har mistet jobben. Etter sterk utvikling de siste månedene, er det nå mindre grunn til å vente like kruttsterk vekst i månedene som kommer», skriver seniorøkonom Halfdan Grangård.