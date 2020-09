HOLDER RENTEN UENDRET: Bank of England og sentralbanksjef Andrew Bailey.

HOLDER RENTEN UENDRET: Bank of England og sentralbanksjef Andrew Bailey. Foto: Bloomberg

Bank of England holder styringsrenten uendret på 0,1 prosent, skriver sentralbanken på sine hjemmesider torsdag.

Beslutningen var enstemmig.

Enstemmig var også beslutningen om å holde rammen for tilbakekjøpsprogrammet for verdipapirer uendret på 745 milliarder pund.

Bank of England skriver også at utsiktene for britisk økonomi stadig er «uvanlig usikre».

