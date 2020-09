Gonsholt Hov: Norges Bank vil holde renten i ro

I FORKANT AV RENTEMØTE: I sum mener seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken at bildet ikke har endret seg såpass at Norges Bank vil velge å justere rentebanen nå.

I FORKANT AV RENTEMØTE: I sum mener seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken at bildet ikke har endret seg såpass at Norges Bank vil velge å justere rentebanen nå. Foto: Are Haram

«Hovedkonklusjonen er at Norges Bank vil holde renten i ro på 0,00 prosent, i tråd med sine egne signaler hittil», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken i morgenrapporten fredag.

Han tror også at selve rentebanen vil være lite endret.

«Som vanlig trekker forholdene i litt ulik retning, men i sum mener vi altså at bildet ikke har endret seg såpass at Norges Bank vil velge å justere rentebanen nå», skriver Gonsholt Hov.

En nøytral faktor

Utviklingen i realøkonomien ser ifølge seniorøkonomen ut til å være i tråd med Norges Banks prognoser, og dette er da en nøytral faktor for rentebanen.

Kjerneinflasjonen har imidlertid vært høyere enn ventet, noe som isolert kan trekke opp banen.

Men det er samtidig åpenbart at det først og fremst er selve «inflasjonstoppen,» drevet av den tidligere kronesvekkelsen, som har kommet litt tidligere enn anslått, mener Gonsholt Hov.

«De mer fundamentale utsiktene for prisveksten videre fremover er imidlertid lite endret, slik vi ser det. Derfor er det også grunn til å tro at Norges Bank vil se gjennom mesteparten av prognosefeilen for KPI-JAE i det siste», skriver økonomen.

Sterkere kronekurs

Videre har kronekursen, målt ved I-44, vært sterkere enn Norges Bank har anslått. Omtrent halvparten av dette forklares av at renteforventningene her hjemme har økt relativt til våre handelspartnere.

Men det betyr samtidig at den andre halvparten forklares av en redusert kronepremie, som alt annet like tilsier at rentebanen faktisk blir nedjustert, mener Gonsholt Hov.

Opprettholder signalet

Av øvrige forhold er terminprisene i oljemarkedet lite endret siden sist, samtidig som påslagene i pengemarkedet i snitt har vært i tråd med sentralbankens forventninger, og begge disse faktorene er da nøytrale, ifølge seniorøkonomen i Handelsbanken.

«I sum tror vi da at Norges Bank vil gjøre forholdsvis små endringer i rentebanen, og dermed opprettholde signalet om at første renteøkning vil komme først ved utgangen av 2022», skriver han.

Samtidig kan man argumentere for at situasjonen i boligmarkedet, hvor prisveksten hittil har vært sterkere enn anslått, kan tale for en ny vurdering fra Norges Bank og dermed også en tidligere renteoppgang enn signalisert så langt.

Men dette argumentet har etter økonomene i Handelsbankens' syn svekket seg, ettersom vi i det siste har sett at både aktiviteten og prisveksten i boligmarkedet har dempet seg igjen.

«I markedet er det imidlertid priset en sannsynlighetsovervekt for at første renteøkning kan komme allerede ved utgangen av neste år. Men det er først fra høsten 2022 at den forventede renteøkningen er fullt priset inn», heter det i oppdateringen.

Og kikker vi enda lenger fremover, ser vi at markedet forventer en flatere renteutvikling enn hva Norges Bank har guidet mot.

«Mens Norges Bank har signalisert totalt tre renteøkninger innen utløpet av 2023, ser vi at markedet ikke priser mer enn to», skriver Gonsholt Hov.