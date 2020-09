Fortsatt stort investeringsbehov i Sverige etter budsjettfremleggelse

Mandag la den svenske regjeringen frem et historisk stort budsjett. Der var det nye tiltak på til sammen 105,4 milliarder svenske kroner som skal stimulere økonomien etter nedstengningen, skriver TDN Direkt.

– Det svenske arbeidsmarkedet er den svakeste lenken i svensk økonomi, og her er det i hovedsak bare midlertidige satsinger, men sammen med en pågående generell innhenting vil budsjettet bidra til en forbedring, sier sjeføkonom Alexandra Stråberg i Länsförsäkringar.

Hun mener at budsjettet på kort sikt vil være med på å stabilisere økonomien.

Behov for investeringer

Hos SEB mener Marcus Widén at på grunn av at så mange at tiltakene midlertidige, er ikke budsjettet så ekspansivt som man kan bli ledet til å tro. Derfor mener han at det fortsatt er behov for store investeringer for å unngå et nytt tilbakeslag i 2021.

Ifølge TDN Direkt venter svenske myndigheter en fall i økonomien på 4,6 prosent i år, og 4,1 prosent til neste år. Da de gjorde de samme beregningene i juni ble tallene henholdsvis minus 6 prosent og minus 3 prosent.