Den svenske riksbanken holder renten uendret

Den svenske Riksbanken holder torsdag reporenten uendret på 0 prosent.

Ifølge en sammenstilling utført av Infront var dette akkurat som ventet.

Riksbanken indikerer ifølge TDN Direkt nå nullrente ut hele prognoseperioden - altså ut tredje kvartal 2023.

De konstaterer også at de er klare for å fortsette å anvende de verktøy som står til disposisjon for å gi støtte til økonomien og inflasjonen.

«Selv reporenten kan senkes og det bedømmes å være et virkningsfullt tiltak, særlig om tilliten til inflasjonsmålet skulle være truet», skriver Riksbanken.