Euroen nærmer seg 11 kroner - Nordea frykter det skal bli verre

Ved 8.30-tiden onsdag koster én euro 10,97 kroner. Kronen har svekket seg med 0,33 prosent mot euroen for dagen. Da uken startet kostet en euro rundt 10,75 kroner. På det meste under coronakrisen kostet en euro 13,14 kroner.

Også mot dollaren svekker kronen seg ytterligere onsdag. En dollar står nå i 9,39 kroner, en forverring for kronen på 0,51 prosent for dagen. Pundet står i 11,93 kroner, 0,29 prosent svakere for dagen.

Det virker som det er den surere stemningen i aksjemarkedet som tynger kronen.

«Som tidligere erfaringer har vist, blir kronen rammet når aksjemarkedene faller. At norske livselskaper selger kroner når internasjonale aksjemarkeder faller for å ta ned sin hedgingposisjon, gir en direkte mekanisk sammenheng mellom NOK og aksjemarkedet», skriver Nordea-økonomene Dane Cekov og Ole Håkon Eek-Nielsen i en ny analyse.

Det hjelper heller ikke for kronen at oljeprisen svekker seg denne uken.

«EURNOK møtte god mostand ved 10,80-nivået over sommeren. Det nivået ble brutt mandag, noe som åpnet veien for bevegelser opp til 11. I skrivende stund handler EURNOK rett under 11. Bryter vi 11-nivået så vil det åpne veien for bevegelser helt opp til 11,50 om aksjemarkedet ikke snur opp igjen», skriver Nordea.

Meglerhuset skriver videre at det er bedre stemning i aksjemarkedet som igjen kan løfte kronen.