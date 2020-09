Euroen over 11 kroner for første gang siden mai

Ved 17-tiden onsdag koster en euro 11,01 kroner. Det er første gang euroen er så dyr siden 15. mai.

Denne uken har kronen svekket seg betydelig som følge av mer usikker og sur stemning i aksjemarkedet. Da uken startet kostet en euro 10,75 kroner cirka. På det meste under coronakrisen kostet en euro 13,14 kroner.

Nå som euroen er over 11 kroner, frykter Nordea Markets at det vil bli verre for kronen.

«EURNOK møtte god motsand ved 10,80-nivået over sommeren. Det nivået ble brutt mandag, noe som åpnet veien for bevegelser opp til 11. I skrivende stund handler EURNOK rett under 11. Bryter vi 11-nivået så vil det åpne veien for bevegelser helt opp til 11,50 om aksjemarkedet ikke snur opp igjen», skrev Nordea Markets i en rapport tirsdag.

En dollar koster nå 9,42 kroner, mens pundet står i 12,02 kroner.