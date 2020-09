Frank Jullum: – Usikkerheten er for tiden unormalt høy

Norges Bank holdt som ventet renten uendret på null torsdag. Rentebanen signaliserer nullrente godt ut i 2022 fortsatt, men det er nå noe høyere sannsynlighet for renteøkning i det tredje kvartalet enn det var i juni.

«Som ventet var det små endringer i de økonomiske anslagene, noe som illustrerer at utviklingen siden rentemøtet i juni har vært omtrent som ventet, og at usikkerheten fremover fortsatt er for stor til å gi klarere signaler lenger frem i tid», uttaler Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank.

Norges Bank understrekte også som ventet at negative renter ikke er en reell mulighet pr. nå, selv om coronakrisen skaper utfordringer for økonomier verden over.

«Det er viktig å understreke at usikkerheten for tiden er unormalt høy», skriver Jullum.

Han tror derimot 2021 blir et godt år.

«Vi tror gjeninnhentingen i både norsk og global økonomi utover i 2021 vil bli både raskere og kraftigere enn Norges Bank legger til grunn i denne rapporten, når en vaksine gradvis vil redusere usikkerheten», skriver Jullum.

Han spår at Norges Bank vil heve renten i fjerde kvartal neste år. Kronen fortsetter å svekke seg noe etter rentedommen. En euro koster nå 11,18 kroner, en nedtur på 1,24 prosent for kronen i dag. Dollaren står nå i 9,60 kroner, en forverring på 1,34 prosent for dagen.