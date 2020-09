Aksjemarkedene steg mye etter bunnen i mars da coronakrisen satte inn, men den seneste måneden har det vært mer ruglete i markedene.

DNB-økonom Ingvild Borgen Gjerde peker på at presidentvalget i USA, som finner sted 3. november, skaper stor usikkerhet for aksjemarkedet. Hun mener det ikke er unaturlig at investorer tar gevinst før valget.

«En annen forklaring på hvorfor stemningen i markedet nå har begynt å avta er de stadig tydeligere tegnene på at vi så absolutt ikke befinner oss i en såkalt V-formet økonomisk gjeninnhenting. Det var blant mange et drivende narrativ gjennom sommeren, det vil si en historie som gjorde at mange nok ble ekstra positive til aksjemarkedet», skriver Borgen Gjerde i en morgenrapport.

Tittelen på rapporten er «Håpet om V-formen svinner hen».

Borgen Gjerde mener den første gjeninnhentingen kunne se ut som en V, da aktiviteten tok seg opp mye og raskt etter fallene i mars og april. Nå er tonen en annen.

«Nå har imidlertid utviklingen dabbet litt av; aktiviteten fortsetter ikke å hente seg inn igjen i samme fart, og V’en blir ikke fullendt».

Borgen Gjerde peker på utviklingen i jobbmarkedet i USA, hvor antall nye søkere til ledighetstrygd har utviklet seg flatt den siste tiden.

«Med store deler av økonomien i knestående, som følge av vedvarende nedstengninger og høy usikkerhet, er det ikke rart at arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå. Det i seg selv er noe som bremser en videre bedring i økonomien».