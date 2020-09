Nordea-strateger tror at 2021 blir et fantastisk år

BULL PÅ 2021: Andreas Steno Larsen, Nordeas globale sjefstrateg for renter og valuta, mener vekstmarkeder er et godt kjøp – hvis Joe Biden vinner presidentvalget i USA.

Federal Reserve-sjef Jerome Powell gjorde det tidligere denne uken klart at den amerikanske økonomien trenger en ny redningspakke for at gjeninnhentingen skal kunne fortsette.

Et CNBC-oppslag om at demokratene er i ferd med å sy sammen en redningspakke på 2.400 milliarder dollar – og planlegger å stemme på den i neste uke, ga i går Wall Street nytt håp.

Men flere eksperter tror det blir med håpet – iallfall i denne omgang.

Sjeføkonom Jan Hatzius i Goldman Sachs skriver ifølge CNBC i et notat at en redningspakke trolig må vente til neste år.

– Ikke stive av skrekk

Nordea-strategene Andreas Steno Larsen og Mikael Sarwe skriver på sin side rett og slett at redningspakken ser ut til å være «stein død».

«Trump og republikanerne vil i stedet forfølge en nominasjon av en ny høyesterettsdommer. Dette kan føre til uro på tvers av finansmarkedene minst frem til presidentvalget, men vi blir ikke stive av skrekk», skriver de i analysen «We were not brought up in markets to be scared of judges».

Duoen har fortsatt troen på at 2021 blir «et fantastisk år» for investeringer (og økonomien).

«Lastebillassene av likviditet og stimulanser fra både sentralbanker og myndigheter vil trolig medføre en ketchup-effekt så snart coronatåken letter litt eller vi får en vaksine. Stimulanser virker med et «time lag», noe som er grunnen til at vi fortsatt ikke har sett den fulle effekten av de massive obligasjonskjøpene og rentekuttene i andre kvartal», skriver de.

– Kjøp vekstmarkeder

Steno Larsen og Sarwe trakk tidligere i høst frem vekstmarkeder (emerging markets) som en investeringsmulighet.

«Den fornyede, politiske uroen i USA har gjort vårt positive syn på vekstmarkeder til gjenstand for latterkuler, selv om vi fikk en veldig god start da Fed lanserte sitt nye regime med fleksibelt inflasjonsmål. Vi er fortsatt av den oppfatning at du bør kjøpe vekstmarkeder med en arm og et ben dersom Joe Biden vinner presidentvalget 3. november, men å gå «long» i vekstmarkeder før dette er åpenbart et veddemål for den modige», heter det videre.

– Tøft innsalg

Strategene sikter til at den amerikanske ISM-indeksen vanligvis stiger 15-20 poeng fra året før når rentene har falt 200 basispunkter langs dollarkurven det siste året.

«Dette er denne type scenario vi stirrer rett inn i gjennom første halvår 2021, med en mulighet for at ISM-indeksen stiger til veldig sjeldne nivåer (over 60-65). Det er et tøft innsalg, men vi står på vår historie om et sterkt 2021, ikke minst ettersom Fed innen den tid trolig har foretatt lettelser under sitt nye, godartede inflasjonsregime», fortsetter Steno Larsen og Sarwe .