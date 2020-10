Finans Norge på kollisjonskurs med Finanstilsynet om utlånsreguleringer

I et høringsnotat fra Finanstilsynet, forslår tilsynet å redusere maksimalgrensen for låntakers samlede gjeld fra 5 ganger bruttoinntekt til 4,5, samt at fleksibilitetskvoten for boliglån reduseres fra dagens 10 prosent (8 prosent i Oslo) til 5 prosent.

– Det er ikke grunnlag for å stramme ytterligere inn i fleksibilitetskvotene, det er viktig at bankene har tilstrekkelig rom for å drive godt bankhåndverk, sier Sveinung Sleire, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

Dagens forskriftsregulering av bankenes utlånspraksis løper ut den 31. desember. Finanstilsynet forslår i høringsnotatet at det ikke fastsettes opphørsdato i ny forskrift, og at den kan evalueres jevnlig hvert annet år.

Finans Norge mener at forskriften bør være tidsavgrenset, skriver de i en pressemelding mandag. Og begrunner det med at utlånspraksis prinsipielt bør være bankenes eget ansvar, og når risikonivået avtar, bør følgelig ansvaret for utlånspraksis fullt ut tilbakeføres til bankene.