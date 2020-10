NHO med tre bekymringspunkter

BEDRE UTSIKTER: Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO ser bedre utsikter for norsk økonomi. Foto: Are Haram

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) ser en nedgang i BNP for Fastlands-Norge på 4,2 prosent i 2020, men BNP-vekst på 3,0 prosent i 2021, og 2,8 prosent i 2022.

Det fremgår av NHOs kvartalsrapport, fremlagt tirsdag.

Anslagene er bedre enn ved forrige anslagsrevisjon i mai. Da så NHO for seg et fall i BNP for Fastlands-Norge for 6,5 prosent i 2020, ifølge TDN Direkt.

«Fastlands-BNP falt med 11 prosent fra februar til april, og steg så 7 prosent fra april til juli. Ulike indikatorer tyder på at bedringen fortsatte i august, men kanskje stanset opp i september da økt smitte og stans i gjenåpningen ga omsetningssvikt i enkelte tjenesteytende næringer», skriver NHO i rapporten.

Begrenset innhenting

Til tross for omsetningssvikten har arbeidsledigheten fortsatt å avta. Tre utviklingstrekk bekymrer likevel fremdeles:

Den registrerte arbeidsledigheten avtar nå saktere enn tidligere i år

Gjennomsnittlig ledighetsvarighet øker

En økende andel av de ledige er ikke permitterte, men uten et arbeidsforhold i ryggen

Videre skriver NHO at utviklingen fremover vil avhenge av når en vaksine kommer på markedet og hvordan smittesituasjonen utvikler seg. Handelsorganisasjonen regner med at en vaksine gjøres tilgjengelig høsten 2021, og at det vil være relativt inngripende smitteverntiltak frem til sommeren neste år. I 2022 anslår NHO at de fleste tiltak er opphevet.

«Ettersom smittevernrestriksjonene vil holde seg om lag på samme nivå de neste månedene vil det begrense rommet for gjeninnhenting innenfor enkelte tjenestenæringer som reiseliv, kultur og underholdning», skriver NHO.