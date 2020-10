En av verdens dyreste byer innfører rekordhøy minstelønn

Nærmere to tredjedeler av Geneve-kantonen stemte for forslaget om å innføre en minstelønn som skal være den høyeste i verden, ifølge CNBC og The Telegraph.

Minstelønnen skal ligge på 25 sveitserfranc pr. time, som tilsvarer en månedslønn på 3.772 franc, basert på en 41-timers arbeidsuke. I norske kroner tilsvarer det en timessats på 253,81 kroner og en månedslønn på 38.295 kroner, med dagens kurs.

Selv om det ikke er mulig å sammenligne helt direkte med oss her hjemme, siden vi ikke har generell minstelønn i Norge, så er det enkelte yrker det er innført lønnskrav i.

Den høyeste minstesatsen får elektrikere med en timelønn på 217,63 kroner, hvis du er faglært. I motsatt ende av skalaen finner vi arbeidstakere som utfører arbeid innen jordbruk og gartneri, med en timelønn på 143,05 kroner (ufaglært arbeidstaker over 18 år).

Rask innføring

Genève hviler heller på laurbærene når det kommer til å innføre lønnstiltaket.

Det skal nemlig implementeres i oktober, ifølge nettstedet Groupment Transfrontalier.

Vedtaket ble nedstemt av velgerne i 2011 og 2014, men pandemien har belyst Genèves fattigdomsproblem. France 24 kunne i mai melde om flere tusen mennesker som stilte seg i kø for å motta gratis mat i en av verdens dyreste byer.

Minstelønnen i Genève er mer enn tre ganger så høy som i USA (7,25 dollar pr. time) og mer enn dobbelt så høy som i Storbritannia (8,72 pund pr. time).