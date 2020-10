Regjerings-utvalg advarer mot selektiv støtte

Regjeringens ekspertutvalg for å analysere coronakonsekvensene frem mot 2025 har nå kommet med sin første, foreløpige rapport. Gruppen, ledet av Jon Gunnar Pedersen, kommer med sin endelige rapport over nyttår.

Fra februar til juli utgjorde produksjonsfallet på fastlandet 14.700 kroner pr. innbygger.

Fastlands-BNP lå i juli 2.300 kroner lavere pr. innbygger enn i februar, selv etter klar vekst i både mai og juni.

– Varig svekket vekst

Utvalget viser til at flere bedrifter trolig vil gå konkurs, slik at ledigheten trolig forblir høy.

«Det er altså fare for at vekstbanen for verdiskapingen kan bli liggende langvarig under den banen man så for seg før pandemien, på samme måte som etter den internasjonale finanskrisen. OECD antyder at i mange avanserte økonomier kan 4-5 års vekst i realinntekt per innbygger ha gått tapt», skriver utvalget i den foreløpige rapporten.

Det betyr stor fare for varig høy ledighet, og særlig langtidsledighet.

«Norge mot 2025»-utvalget Partner Jon Gunnar Pedersen, (leder) Professor Øystein Thøgersen, Professor Einar Lie, Professor Mari Rege, Postdoktor Katinka Holtsmark, Sjeføkonom Elisabeth Holvik, Konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik, Seniorrådgiver Rune Bjerke, Prinsipal Birger Steen, Selvstendig Silvija Seres, CEO Kristin Kragseth, Styreleder Aino Olaisen, Konserndirektør Astrid Undheim, Daglig leder Tore Anstein Dobloug, Sjeføkonom Roger Bjørnstad, Sjeføkonom Øystein Dørum,

Pedersen-utvalget ser også på hvordan de ulike tiltakene har fungert.

«For økonomien sett under ett har de økonomiske mottiltakene vært i en størrelsesorden nær tapene i privat sektor», konstaterer utvalget.

Nå trappes noen tiltak ned. «En utfordring for finanspolitikken fremover blir å trappe ned motkonjunkturpolitikken i takt med økende aktivitet i privat sektor», mener utvalget.

– Ikke vridninger

Frem mot 2025 må den økonomiske politikken utformes slik at ledige ressurser utnyttes mest mulig effektivt. «På lang sikt understøttes en effektiv økonomi av mest mulig like rammevilkår for alle næringer og bedrifter. Det muliggjør omstilling, ved at arbeidskraft og kapital går dit den kaster mest av seg», skriver utvalget, og advarer derfor implisitt mot særskilte bransje- og sektortiltak, utover på helt kort sikt.

Til nå har regjeringen utover de generelle ordningene for alle sektorer, også kommet med særskilte tiltak for blant annet reiselivet, kulturen og idretten.

Skjevere fordeling

Utover den helt akutte krisen, er det også problematisk om myndighetene bruker tiltak for å holde produksjonskapasiteten oppe, mener utvalget. Det kan gi uønskede konkurransevridninger og svakere ressursutnyttelse.

Derimot er det gode argumenter for at myndighetene bør forsikre innbyggerne, husholdningene, som ikke i samme grad har anledning til å diversifisere sin virksomhet som bedriftene.

Utvalget finner at inntekssfordelingen i Norge er blitt mer skjev siden 1990-tallet. Også coronapandemien bidrar til skjevere fordeling.