Tror inflasjonstoppen er nådd

Førstkommende fredag legger Statistisk sentralbyrå (SSB) frem ferske inflasjonstall. I august var kjerneinflasjonen på 3,7 prosent, og sjefstrateg Erica Blomgren i SEB venter nå et fall til 3,5 prosent i september, melder TDN Direkt.

Hun peker ifølge nyhetsbyrået på årets fravær av et omfattende sommersalg som en av årsakene. Ettersom prisene økte etter sommersalget i fjor, men ikke vil øke tilsvarende i år, vil dette kunne trekke ned årsveksten.

Konsensus er et fall i kjerneinflasjonen i september til 3,6 prosent.

Markant økning

Blomgren trekker frem at den underliggende inflasjonen de siste månedene har økt ganske markant, blant annet drevet av stigende vareinflasjon. Denne endte på 4,3 prosent på årsbasis i august, noe som i stor grad er koblet til svekkelsen av kronen.

Også tjenesteinflasjonen har vært høy, noe sjefstrategen ifølge TDN Direkt sliter med å forklare.

– Det er litt overraskende at tjenesteinflasjonen har vært høy, vi har ikke sett et så sterkt lønnspress, og vi tror den vil falle tilbake. Det blir spennende å se, sier hun til nyhetsbyrået.

Både Blomgren og Norges Bank tror nå at inflasjonen har nådd toppen, og vil falle mot målet på rundt to prosent.

Begrenset betydning

Nordea Markets spår kjerneinflasjonen i september på 3,6 prosent, og skriver ifølge TDN Direkt i en rapport at inflasjonspresset fra den svake kronen vil svekkes, men at kjerneinflasjonen vil holde seg høy et par måneder til.

Meglerhuset mener imidlertid at inflasjonstallene vil ha begrenset betydning, og at selv større avvik fra sentralbankens forventning vil få mindre å si. Også Norges Bank spår inflasjonen på 3,6 prosent.

«Norges Banks syn på rentene formes av utviklingen i covid-19 både hjemme og ute, inkludert fremgangen på vaksinefronten», skriver Nordea Markets, ifølge nyhetsbyrået.