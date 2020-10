Jullum tror likevektsledigheten har steget

I sine oppdaterte prognoser for norsk økonomi gjør sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank svært små endringer. Det meste har gått nøyaktig som ventet før sommeren, mener han.

Den største nyheten er at Jullum nå tror at lønnsveksten vil stige klart allerede neste år, selv om ledigheten fortsatt vil ligge 1 prosentpoeng høyere enn før krisen.

– Vi vil ha bransjer og bedrifter som vil mangle kvalifisert arbeidskraft. De vil ty til lokale lønnstillegg. I neste runde vil offentlig sektor vise til hvordan privat sektor stakk fra, og hever sine lønnstillegg, sier Jullum.

– Dette er nøyaktig hva vi så etter både finanskrisen og oljeprisfallet.

– En lønnsvekst på 2,3 prosent er vel ikke veldig høyt, gitt en ledighet på 3,3 prosent?

– Nei, men det nye er at lønnsveksten begynner å stige på høyere ledighet enn vi før har sett. Mine nordiske kolleger er veldig overrasket over det nå, i denne situasjonen, er to-tre streiker i Norge.

Høyere NAIRU

Jullum viser til at mye av ledigheten under coronakrisen er strukturell. Det betyr at likevektsledigheten stiger.

– Om hoteller, restauranter eller reiselivet får 10, 20 eller 30 prosent høyere ledighet, gir det et omstillingsbehov og høyere NAIRU (ledighetsnivået som er forenlig med konstant inflasjon, red. anm.).

«Det er usikkert om næringer med høyt aktivitetsnivå, som byggefagene, tjenestenæringen, deler av industrien og hele helsessektoren, vil vise tilstrekkelig solidaritet med hotellansatte, reisebyråansatte og lignende. Derfor venter vi at lønnsveksten øker fra 2,0 prosent i år til rundt 2,3 prosent så tidlig som neste år», skriver Jullum i Danske Banks ferske konjunkturrapport.

Danske Banks prognoser

2019 2020 2021 Privat konsum 1,5 −6,8 6,3 Offentlig konsum 1,7 1,7 2,0 Oljeinvesteringer 12,8 −3,3 −10,0 Boliginvesteringer 1,0 2,0 2,3 Tradisjonell eksport 4,9 −6,0 4,0 BNP 1,2 −2,0 3,7 Fastlands-BNP 2,3 −3,6 3,7 Registrert ledighet 2,3 5,0 3,3 Lønnsvekst 3,5 2,0 2,3 KPI 2,2 1,5 2,8 KPI-JAE 2,2 3,1 2,2 Boligpriser 2,5 3,4 3,8 Prosent, prosentvis endring. Kilde: Danske Bank

Ifølge Jullum er Norge spesielt ved at sammenhengen mellom lavere ledighet og høyere lønnsvekst er tettere enn i andre land.

– Blir det høy nok lønnsomhet og aktivitet i industrien til at lønnsveksten her vil stikke fra andre?

– Ja, i deler av industrien vil den være det.

Vanskelig å hindre

– Hvis mye av ledigheten er strukturell, hvordan skal myndighetene håndtere det?

– Det er allerede en diskusjon om hvordan støtten skal innrettes, og oppmuntre til omstillinger, men det er utrolig vanskelig for myndighetene å bestemme seg nå for hvilke næringer som kan ventes å overleve, mener han.

– Jeg tror ikke det kommer store strukturelle grep i statsbudsjettet. Det er utrolig vanskelig å identifisere slike grep. Tror man at kineserne vil komme tilbake til Nord-Norge for å se nordlyset i 2025, spør han.

– Hva tror du om den generelle stimulansen i statsbudsjettet?

– Vi har fått lekkasjen om at regjeringen vil bruke 25 milliarder kroner på corona neste år. Det er betydelig ned fra stimulansen i år, sier Jullum.

– Og målt ved budsjettindikatoren vil 2021-budsjettet være betydelig kontraktivt, også fordi det ikke er behov for samme økning i stimulansen.