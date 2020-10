Olsen vil ikke gi mer gass

Coronarelatert: Også sentralbanksjef Øystein Olsen måtte passere BIs coronavakt før foredraget om pengepolitikkens rolle under coronaen. Foto: Are Haram

Sentralbanksjef Øystein Olsens CME-tale ved BI i fjor handlet om hvilke utradisjonelle virkemidler Norges Bank kunne og ville bruke hvis en kraftig krise rammet. Beskjeden var klar: Negative renter er ikke langt oppe på listen, og kvantitative lettelser er ikke særlig effektivt i Norge.

Få måneder senere kom krisen. Norges Bank kuttet raskt renten til null, men har nesten utelukket negative renter. Samtidig er sentralbankbalansen økt i samme tempo som i andre land, ikke gjennom kvantitative lettelser, men gjennom massive F-lån med lang løpetid til bankene.

– Du har brukt mer av verktøykassen enn du så for deg i fjor?

– Ja. Krisen kom, og det var behov for å utvide tiltakene i forhold til det som var vanlig for vårt vedkommende, sier Olsen i forbindelse med årets tale for Center for Monetary Economics (CME) tirsdag.

Nei til minus

Olsen gjentar at negative renter ikke er absolutt utelukket, men kun aktuelt ved sterk uro i finansmarkedene og kraftig økning i risikopremiene.

Hva gjør så Norges Bank hvis coronaproblemene blir dypere eller mer langvarige? I hvert fall ikke som Fed, var budskapet fra Olsen.

I høst skiftet Fed sin pengepolitikk til et gjennomsnittsmål. Fordi inflasjonen har ligget under 2 prosent lenge, må den også presses over 2 prosent en periode. Forenklede modellberegninger fra Norges Bank viser at en slik linje i Norge ville gjort nedturen mindre dyp og langvarig.

Dette er likevel ikke aktuell politikk, understreker Olsen. En viktig forskjell er at ved kriser har inflasjonen ofte blitt liggende lav lenge i USA. Dermed må Fed i stor grad styre via inflasjonsforventningene.

Stoler på kronesvekkelse

– Hos oss er det en tendens til at kronen svekker seg markert når det kommer en kraftig negativ forstyrrelse. Kronesvekkelsen har ofte bidratt til at inflasjonen i en periode har kommet over målet, sier Olsen.

– Han lukket døren for en Fed-linje, og jeg er litt overrasket, sier sjeføkonom Kjersti Haugland, DNB Markets.

Overrasket: Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, mener Øystein Olsen stoler for mye på kronesvekkelser. Foto: Iván Kverme

– Det er gode grunner til at denne strategien har kommet i USA, og vi ser at også Christine Lagarde i ESB vil gå i samme retning, sier hun.

– Vi har hatt kronekursen med oss mange ganger, men vi kan ikke alltid lene oss på at kronekursen gjør jobben, mener Haugland.

Inflasjonen opp uansett?

I motsetning til Haugland, mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets dette er et naturlig valg av Norges Bank-Olsen.

– Å gå mot et gjennomsnittsmål, som Fed, ville være å legge enda større vekt på bare inflasjonen, og derfor er motstanden stor, sier han.

– Norges Bank må også ta hensyn til finansiell stabilitet, som ville blitt enda mer utfordrende om renten ble holdt lav enda lenger. Og så har vi Oljefondet å ty til. Denne diskusjonen kan vi bare legge død.

– Glem det! Sjeføkonom Kjetil Olsen, Nordea Markets, tror Feds gjennomsnittsmål er lagt død i Norge. Foto: Are Haram

Haugland mener imidlertid at inflasjonsbildet kan være i ferd med å endre seg:

– Inflasjonen har lenge blitt presset ned av sterke krefter. Disse kreftene er i ferd med å slippe taket. Trykket fra globaliseringen er svakere. I tillegg har vi den voldsomme pengetrykkingen fra sentralbankene, særlig i USA.

– Kan ikke finstyre

– Sammenlignet med sentralbanker som har et absolutt inflasjonstak på for eksempel 2 prosent, så er vel Norges Bank allerede et stykke nærmere Fed, ved at vi sikter på en inflasjon nær 2 prosent over tid og tillater perioder med noe høyere inflasjon?

– Ja, vi gjør det, fordi vi mener det ikke er mulig å finstyre inflasjonen, spesielt for en liten, åpen økonomi som er utsatt for valutakursbevegelser, sier Øystein Olsen.

– Hvis vi får en vedvarende periode med dårlige nyheter, er veien da kortere til en modell som Feds enn til negative renter?

– Vi har et ganske ferskt mandat, fra 2018, som understreker at inflasjonsstyringen skal være fleksibel, og vi har gode erfaringer med det, mener sentralbanksjefen.

– Det er to problemer forbundet med å skifte til Feds mandat. Det ene er finansiell stabilitet, og det andre at det er fare for at en vedvarende lav rente stimulerer lønns- og prisveksten.