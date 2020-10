Nicolai Tangen gjør store endringer i ledergruppen

Av en pressemelding går det frem at Nicolai Tangen styrker ledergruppen i fondet med å inkludere både en driftsdirektør, Birgitte Bryne, og en teknologidirektør, Age Bakker, i ledergruppen.

– I årene fremover vil vi jobbe videre med ny teknologi som kan forbedre forvaltningen av fondet. Vi er ikke bare et finansforetak, vi er også en IT-bedrift. Vi må være blant de ledende på teknologi og analyse av store mengder data for å sikre best mulig avkastning for fellesskapet. Årlig håndterer vi 30 millioner transaksjoner. Det er mer enn Oslo Børs og illustrerer den enorme mengden data vi behandler, sier Nicolai Tangen.

Samtidig slankes ledergruppen fra tolv til ni personer. Karsten Kallevig, Nina Hammerstad, Stephen A. Hirsch, Ole Christian Bech-Moen og Hege Gjerde går alle ut.

Ledergruppen vil fremover se slik ut:

Nicolai Tangen (leder),

Trond Grande (nestleder),

Dag Huse (Risikodirektør),

Geir Øivind Nygård (direktør for markedsstrategier),

Petter Johnsen (direktør for aksjeinvesteringer),

Birgitte Bryne (driftsdirektør),

Mie Caroline Holstad (direktør for eiendom- og infrastrukturinvesteringer)

Carine Smith Ihenacho (direktør for eierskap og etterlevelse)

Age Bakker (teknologidirektør)

Fire områder gjøres om til to nye. Eierskap, kontroll og etterlevelse er et område og vil ledes av Carine Smith Ihenacho.

– Vi har dannet en mindre ledergruppe for å styrke fagmiljøene og høste flere synergier. Hovedoppgaven vår er å fortsette å levere god avkastning. Den nye ledergruppen vil være et kollektivt beslutningsorgan. Avgjørelser som er bredt forankret er bedre, og det er mindre sannsynlig at vi må endre dem, sier Tangen.

Tangen sier videre han ikke er fornøyd med en kvinneandel på 33 prosent i ledergruppen, og på 21 prosent i helhet. Han sier han vil prioritere å fremme mangfold.

– Vi vil relansere vårt trainee-program for å få et enda mer mangfoldig arbeidsmiljø, og jeg vil ha frem flere flinke kvinner, sier Tangen.