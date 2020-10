Handelsbanken: Rentekuttet gir 12 prosent prisvekst

Mandag kveld slapp Danske Bank oppdaterte makroprognoser, nesten uten endringer over sommeren. Tirsdag kveld var turen kommet til Handelsbanken Capital Markets, som også beholdt det meste av sitt bilde.

Den største endringen fra forrige Handelsbanken-rapport er at sjeføkonom Kari Due-Andresen og kollegene ikke lenger ser noen nedside i boligmarkedet. Tvert imot, er hele effekten av rentekuttene ennå ikke tatt ut.

«Slik vi ser det, er det de lave rentene som er hoveddriveren i boligmarkedet for øyeblikket. Trolig er heller ikke hele renteeffekten tatt ut allerede, og vi ser for oss at boligprisene vil stige mer enn inntektsveksten også i perioden fremover», skriver Handelsbanken.

Løftet 12 prosent

Handelsbankens modell tilsier at et kutt i boliglånsrenten med 1 prosentpoeng utløser 10 prosent høyere boligpriser. Det meste av dette er tatt ut i løpet av fire-fem kvartaler.

Norges Banks kutt i styringsrenten på 1,5 prosentpoeng har gitt omtrent 1,25 prosentpoeng nedgang i boliglånsrentene.

Modellen tilsier altså at boligprisene stiger med 12 prosent, hvorav 7 prosent det første året, sammenlignet med uendret rente.

Fordi husholdningenes inntekt samtidig har sunket litt i år, regner Handelsbanken med en total boligprisvekst på 3,5-4,0 prosent i år. Fra 2021 stiger trolig husholdningenes inntekter forsiktig igjen. Handelsbanken venter derfor rundt 4 prosent årlig boligprisvekst de neste årene.

Fare for fall

Dette gir en potensiell fare: «Vi tror ikke at Norges Bank vil påføre husholdningene et «rentesjokk», men ny uro i markedene for bankfinansiering kan potensielt gi høyere utlånsrenter, til tross for at Norges Bank holder sin nøkkelrente i ro», advarer Handelsbanken, som også peker på farene hvis nye sjokk senker husholdningenes inntekter i en situasjon hvor Norges Bank ikke har mer å gå på for renten.

Handelsbankens prognoser

2019 2020 2021 2022 Privat konsum 1,6 −7,6 7,7 3,3 Offentlig konsum og investeringer 2,8 1,7 4,5 0,8 Boliginvesteringer −0,9 −55,0 5,3 4,0 Oljeinvesteringer 12,9 −3,5 −11,0 −2,0 Tradisjonell eksport 5,4 −8,3 2,2 4,7 KPI 2,2 1,5 3,0 1,5 KPI-JAE 2,2 3,1 2,2 1,5 Lønnsvekst 3,5 1,9 2,1 2,2 Registrert ledighet 2,3 5,0 3,3 3,0 Prosent, prosentvis vekst. Kilde: Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken tror på sentralbanksjef Øystein Olsens signaler om at renten blir satt opp nær julen 2022.

Kraftig oljefall

Coronakrisen har forsterket fallet for olje- og gassnæringen. Delvis takket være skatteletten for oljenæringen, ligger investeringsplanene på kort sikt noe høyere enn i tidligere anslag. Handelsbanken peker imidlertid på de litt mer langsiktige konsekvensene av et økt grønt fokus. IEAs prognoser tilsier allerede en halvering av oljekonsumet innen 2050. Nye klimaambisjoner fra EU vil slå hardt ut for norsk gasseksport, hvorav 95 prosent sendes i rør til det europeiske markedet. EUs prognoser tilsier 25 prosent nedgang i etterspørselen etter gass innen 2030.

Handelsbanken tror at også letekompensasjonsordningen, der staten tar en stor del av risikoen, vil komme under press om noen år.

Etter en kraftig global rekyl på forsommeren, er verdensøkonomien bare oppe i knestående, mener sjeføkonom Kari Due-Andresen. Det som gjenstår av gjeninnhentingen vil ta tid, tror hun. Etter et BNP-fall på 4,1 prosent i år, venter Handelsbanken 5,1 prosent vekst neste år. Da er det behov for uendrede styringsrenter i de fleste land.