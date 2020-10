Handelsbanken tror handlingsregelen ryker

Dobbelt forlis: Først gikk KNM Helge Ingstad under, og så ble handlingsregelen underminert, mener Handelsbanken.

Dobbelt forlis: Først gikk KNM Helge Ingstad under, og så ble handlingsregelen underminert, mener Handelsbanken. Foto: NTB

Handelsbanken tror at oljepengebruken, som ved revidert nasjonalbudsjett ble anslått til 4,2 prosent av Oljefondet, vil holde seg over 3 prosent i hvert fall ut 2022. Flere år med oljepengebruk langt over siktemålet vil legge klare begrensninger på hva som kan brukes alle påfølgende år.

Samtidig tror Handelsbanken at pengebruken blir strammet inn, slik at gjennomsnittet for perioden 2020-2030 holder seg på 3 prosent.

Kraftig innstramming

Fra 2003 til 2019 har finanspolitikken løftet fastlands-BNP med 0,3 prosent hvert år. For årene som kommer vil dette snu til en årlig brems fra finanspolitikken, tror Handelsbanken.

Dette vil forsterke diskusjonen om handlingsregelen skal videreføres, mener Due-Andresen.

«Slik vi ser det, begynte diskusjonen om handlingsregelens hensiktsmessighet litt fordekt allerede i 2019. Da foreslo nemlig regjeringen å ta litt ekstra penger fra oljefondet for å finansiere ny fregatt og nytt regjeringskvartal», heter det i rapporten.

«Gitt de betydelige finanspolitiske utfordringene som venter framover, antar vi at diskusjonen om handlingsregelens liv eller død snart vil komme sterkere tilbake».