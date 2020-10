Jerome Powell: Utsiktene er fortsatt svært usikre

Federal Reserve-sjefen uttalte seg på Nabes årsmøte tirsdag. Der sa han at oppgangen i økonomien har gått fortere enn ventet siden coronakrisen satte inn i mars, men siden mai og juni har farten blitt lavere, ifølge TDN Direkt.

– Utsiktene er fortsatt svært usikre, delvis fordi det avhenger av om spredningen og effekten av coronaviruset kan kontrolleres. Det er en risiko for at den raske innledende oppgangen kan bevege seg til en lenger enn forventet vei tilbake til full gjenoppretting, ettersom noen segmenter fortsatt sliter med pandemiens virkninger, sier Powell ifølge nyhetsbyrået.

Den store frykten er at spredningen av coronaviruset igjen vil ta seg opp så mye at man må føre inn strengere restriksjoner, og at dermed den økonomiske aktiviteten blir lavere.

Han mener det vil lønne seg å gjøre for mange tiltak, enn for få.

– Selv om de politiske tiltakene til slutt viser seg å være større enn nødvendig, vil de ikke være bortkastet. Gjenopprettingen blir sterkere og raskere hvis pengepolitikken og finanspolitikken fortsetter å jobbe side om side for å tilby støtte til økonomien til den tydelig har kommet ut av problemene, sier Jerome Powell ifølge TDN Direkt.